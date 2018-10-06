Серхио Рамос: "Реал" сохраняет спокойствие, несмотря на плохие результаты"

Капитан и защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (0:1) заявил, что его команда попытается прервать неудачную серию.

- Сейчас нам не хватает результата, но мы все равно будем бороться за свои цели, - сказал Рамос в интервью клубной пресс-службе. - Сегодня были хорошие отрезки игры, на которых команда доминировала и контролировала мяч. Нужно перевернуть эту страницу с проигрышем. Мы знаем, что нужно улучшить.

"Реал" сохраняет спокойствие, наша команда голодна, нетерпелива и амбициозна. Я чувствую это, как капитан. Мы должны прервать неудачную серию и начать выигрывать.

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