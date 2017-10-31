Серхио Рамос: "Раньше у нас с Пике практически не было отношений"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил, что сейчас неплохо ладит с защитником "Барселоны" Жераром Пике. Он также добавил, что раньше практически не общался с Пике, хотя и уважал его, поскольку вместе с ним играл за сборную Испании.

– Если сравнить наши нынешние отношения с Пике с тем, что было до этого, можно сказать, что мы достаточно неплохо ладим. А раньше у нас с ним практически не было отношений, – приводит Marca слова Рамоса. – Однако мы уважали друг друга, так как вместе выходили на поле за сборную и знали, что являемся одной из лучших пар центральных защитников в мире. И это шло на пользу национальной команде.

Отметим, что Пике и Рамос нередко обмениваются колкостями через прессу и в социальных сетях. Ранее защитники поругались из-за ситуации с референдумом Каталонии – игрок мадридцев обвинил футболиста каталонцев в дестабилизации настроений в сборной Испании.

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