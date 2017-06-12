Серхио Рамос: "Прошедший сезон стал лучшим в моей карьере"

Защитник "Реала" Серхио Рамос назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере. В составе "Королевского клуба" он выиграл клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.

– Вероятно, прошедший сезон стал лучшим в карьере. Это мой первый дубль – победа в чемпионате и Лиге чемпионов, – цитирует Marca Рамоса. – Это мотивирует меня играть также достойно и в следующем сезоне. Можно сказатьт, что это историческое достижение.

Это правда, что с приходом Моуринью мы начали проходить 1/8 финала Лиги чемпионов. Так что он был прав, сказав, что до его прихода я и в четвертьфинал не выходил. Но тот, кто сомневается во мне, пусть посмотрит на мою визитную карточку. Я сам никого не лишаю его заслуг. В большей или меньшей степени я учился у каждого тренера.