Серхио Рамос: "Приятно стать одним из лучших в мире"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил, что ему очень приятно оказаться в списке претендентов на "Золотой мяч". Испанец подчеркнул, что титулы его команде даются непросто.

– Я очень рад, что попал в число избранных, – цитирует France Football Рамоса. – Индивидуальные награды всегда подчеркивают вклад команды. Приятно стать одним из лучших в мире. Некоторые думают, что отдельные игроки приносят нам победы, титулы. Как будто это какой-то подарок. Но история нашего клуба состоит из приложенных усилий, самопожертвования. Мы оставляем много сил ради побед.