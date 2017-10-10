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18:47 | Футбол — Испания

Серхио Рамос: "Приятно стать одним из лучших в мире"


Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил, что ему очень приятно оказаться в списке претендентов на "Золотой мяч". Испанец подчеркнул, что титулы его команде даются непросто.

– Я очень рад, что попал в число избранных, – цитирует France Football Рамоса. – Индивидуальные награды всегда подчеркивают вклад команды. Приятно стать одним из лучших в мире. Некоторые думают, что отдельные игроки приносят нам победы, титулы. Как будто это какой-то подарок. Но история нашего клуба состоит из приложенных усилий, самопожертвования. Мы оставляем много сил ради побед.

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