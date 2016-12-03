21:49 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос посвятил гол семьям игроков "Шапекоэнсе"

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Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос посвятил гол в ворота "Барселоны" семьям игроков "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе в Колумбии. Матч 14-го тура чемпионата Испании между каталонской командой и "Королевским клубом" завершился вничью (1:1).

"Этот гол я посвящаю семьям игроков Шапекоэнсе", – написал Рамос в своем твиттере.

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