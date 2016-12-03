Серхио Рамос посвятил гол семьям игроков "Шапекоэнсе"

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос посвятил гол в ворота "Барселоны" семьям игроков "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе в Колумбии. Матч 14-го тура чемпионата Испании между каталонской командой и "Королевским клубом" завершился вничью (1:1).

"Этот гол я посвящаю семьям игроков Шапекоэнсе", – написал Рамос в своем твиттере.