Серхио Рамос посвятил гол семьям игроков "Шапекоэнсе"

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос посвятил гол в ворота "Барселоны" семьям игроков "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе в Колумбии. Матч 14-го тура чемпионата Испании между каталонской командой и "Королевским клубом" завершился вничью (1:1).
"Этот гол я посвящаю семьям игроков Шапекоэнсе", – написал Рамос в своем твиттере.
Este punto y este gol son para las familias de @ChapecoenseReal.This point and this gol are for the families of Chapecoense.#ForçaChape– Sergio Ramos (@SergioRamos) 3 декабря 2016 г.