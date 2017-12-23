Серхио Рамос: "После фола на Суаресе будут говорить, что я должен сесть в тюрьму"

Защитник "Реала" Серхио Рамос подчеркнул, что не хотел грубо играть на Луисе Суаресе в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3).

- Мы потерпели неприятное поражение, оно неприятнее, чем поражение от любой другой команды, - цитирует Marca Рамоса. - Но это не затмит наш 2017 год. Он получился для нас историческим.

Что касается фола на Суаресе, в Барселоне теперь будут говорить, что я должен сесть в тюрьюму вместе с Пучдемоном. Но у меня не было намерения бить его.

Напомним, что Карлес Пучдемон - бывший президент Каталонии, преследуемый властями Испании за попытку несанкционированного отделения.

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