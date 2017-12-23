19:12 | Футбол — Испания

Серхио Рамос: "После фола на Суаресе будут говорить, что я должен сесть в тюрьму"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос подчеркнул, что не хотел грубо играть на Луисе Суаресе в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3).

- Мы потерпели неприятное поражение, оно неприятнее, чем поражение от любой другой команды, - цитирует Marca Рамоса. - Но это не затмит наш 2017 год. Он получился для нас историческим. 

Что касается фола на Суаресе, в Барселоне теперь будут говорить, что я должен сесть в тюрьюму вместе с Пучдемоном. Но у меня не было намерения бить его.

Напомним, что Карлес Пучдемон - бывший президент Каталонии, преследуемый властями Испании за попытку несанкционированного отделения.

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Реал - Барселона

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Russellmoto

Ушлепок ваш Рамос...

20:52

Шалманист

Гарик20000002=====Это гавно - лидер сборной Уругвая или откуда там этот урод Суарес... Кто ж его отстранит?!

19:54

serzheo

Нормальную плюху залепил этому кусаке. Браво Рамос.

19:52

Garik20002

Да это г.но давно от футбола отстранить надо

19:48

кузя23

Рамос хороший защитник. Но подлый и грязный. Поэтому никогда ему не стать эталоном защитника мирового уровня,каким был к примеру Мальдини.

19:38

Шалманист

Серхио - красава! Такого знатного леща этому симулянтишке отвесил, что любо дорого посмотреть!!! Респект, Серхио!

19:26