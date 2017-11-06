Серхио Рамос: "Обычно Роналду и Бензема забивают больше, но их не беспокоит текущая результативность"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 11-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0) выразил поддержку нападающим команды Криштиану Роналду и Кариму Бензема. Оба форварда подвергаются критике болельщиков и СМИ из-за низкой результативности (два гола в ла лиге на двоих).

– Возможно, обычно Криштиану Роналду и Бензема забивают больше, но их не беспокоит текущая результативность, – сказал во флеш-интервью Рамос. – Победа "Реала" их радует больше, чем собственные голы. Не важно, кто забивает, главное – победы команды.

Трансляция матча "Реал" – "Лас-Пальмас"