Серхио Рамос - о стиле исполнения пенальти: "Это мой способ выразить индивидуальность"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после победы над "Жироной" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (4:2) рассказал, почему бьет пенальти в стиле Паненки. Испанец дважды поразил ворота соперника в этой встрече.

- Это мой способ выразить индивидуальность, – цитирует Marca Рамоса. - Прямо сейчас я чувствую себя хорошо как в личном, так и в профессиональном плане, поэтому удары в стиле Паненки - это выражение моей уверенности и счастья. Не могу привыкнуть к таким пенальти, потому что вратари станут мудрее, поэтому мне нужно будет начать выбирать тот или иной угол!