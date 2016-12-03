Серхио Рамос: "Не скажу, что результат по игре, но одно очко лучше, чем ничего"

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 14-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:1) отметил, что игроки мадридской команды проделали очень хорошую работу. По словам 30-летнего испанца, одно очко, добытое в матче с принципиальным соперником, лучше, чем ничего.

– Это был очень непростой матч, – приводит Marca слова Рамоса. – Встречались команды, которые умеют владеть мячом и вести игру. "Реалу" необходимо было продолжать прессинговать соперника, мы проделали очень хорошую работу. В первом тайме у нас было больше моментов, но, к сожалению, не хватало эффективности. Однако во втором игровом отрезке мы получили награду за проделанную работу. Лука Модрич выполнил прекрасную передачу, я рад, что забил важный гол. Не скажу, что результат по игре, но одно очко, добытое в матче с принципиальным соперником, лучше, чем ничего.

Наш отрыв от "Барселоны" по-прежнему составляет шесть очков, но никакой эйфории нет, впереди еще много матчей. Нужно отталкиваться только от своей игры.

Рамос спас "Реал" от поражения на 90-й минуте встречи.