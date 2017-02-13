Серхио Рамос: "Не исключаю, что поменяю номер на футболке с 4-го на 93-й"

Капитан "Реала" Серхио Рамоса в шутливой форме сообщил, что раздумывает над изменением игрового номера в клубе. Отметим, что по правилам чемпионата Испании игроки первой команды должны быть заявлены на сезон с 1-го по 25-й номер включительно.

– Сменить номер с 4-го на 93-й? Да, я думал над этим, – цитирует AS Рамоса. – Не исключаю такого варианта в будущем (смеется). Хотя номер 4 всегда приносил мне удачу. Главный гол в карьере? Выберу мяч в ворота "Атлетико" в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14, забитый на 93-й минуте. Он принес нам десятый кубок победителей турнира.

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