Серхио Рамос: "Мы хотим жить в свободной и демократической стране, а с Пике мы в одной лодке"

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал о том, что ему не нравится то, как его страна показана миру. Он подчеркнул, что у него нет никаких проблем с Жераром Пике. Ранее сообщалось о том, что Пике и Рамос поругались из-за ситуации с референдумом Каталонии. Игрок "Реала" обвинил футболиста "Барселоны" в дестабилизации настроений в национальной команде.

- Мне, как испанцу, не нравится то, как Испания показана миру, - цитирует Sport English Рамоса. - Надеюсь, что все будет разрешено как можно быстрее, а мы будем жить в свободной и демократической стране. Пике? Мы с ним в одной лодке. Он уже сказал, что у нас с ним хорошие отношения, несмотря на наши характеры.