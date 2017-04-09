Серхио Рамос: "Лучшие игроки "Атлетико" - вратарь и защитники. Это ответ на все вопросы"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1) отметил, что предстоящий матч в 33-м туре ла лиги против "Барселоны" будет сродни финалу. Капитан "Королевского клуба" также намекнул на оборонительный стиль футбола команды Диего Симеоне.

– Класико станет очередным финалом для "Реала", – цитирует Marca Рамоса. – В принципе, каждый из оставшихся матчей – финал, потому что на кону чемпионский титул. Мы должны продолжать штамповать голы и набирать три очка в каждой встрече. В игре с "Атлетико" нам это не удалось, но лучшие футболисты их команды – это вратарь и защитники. Это ответ на все вопросы.