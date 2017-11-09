Серхио Рамос: "Криштиану Роналду считает, что "Реал" был сильнее? Слабое оправдание"

Капитан "Реала" Серхио Рамос выразил несогласие с нападающим команды Криштиану Роналду. Ранее португалец заявил, что команда была сильнее при Хамесе Родригесе, Пепе и Альваро Морате, которые покинули клуб в летнее трансферное окно.

– Не согласен с Криштиану Роналду, – цитирует Marca Рамоса. – Такое мнение мне видится слабым оправданием происходящему. Никто не говорил о слабости "Реала", когда мы выигрывали Суперкубки Испании и Европы. Да, некоторые футболисты ушли, но остались другие, и они также полезны всему клубу.