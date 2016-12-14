08:31 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Каждый год я хочу превзойти себя"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос подчеркнул, что в каждом сезоне ставит пред собой новые цели, что позволяет ему прогрессировать. 30-летний испанец намерен отметил, что не ищет признания от других людей.

- Каждое утро я просыпаюсь с энтузиазмом, который не оставил меня спустя долгие годы, желая прогрессировать, - приводит пресс-служба ФИФА слова Рамоса. - В каждом сезоне хочу превзойти себя, забыть об успехах, ставить перед собой новые вызовы. Я не ищу признания. Буду выкладываться максимально до тех пор, пока мне этого позволят физические кондиции.

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