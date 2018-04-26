10:18 | Футбол — Испания

Серхио Рамос: "Иньеста выиграл бы два "Золотых мяча", если бы его звали Андресинью"


Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос сожалеет, что полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не выиграл "Золотой мяч". Хавбек каталонцев попадал в финальную тройку претендентов на престижную индивидуальную награду в 2010 и 2012 годах, оба раза проиграв партнеру по команде Лионелю Месси.

– Если бы Иньесту звали Андресинью, он бы выиграл два "Золотых мяча", – цитирует Marca Рамоса. – Ему было сложно получить признание. Возможно, мы виноваты в этом. Есть фантастические игроки и Андрес мог бы получить "Золотой мяч", как Фигу и Каннаваро.

Напомним, ранее издание France Football, вручающее "Золотой мяч", извинилось перед Иньестой за то, что он ни разу не получил этот приз. Главный редактор журнала выпустил колонку под названием "Извините, Андрес".

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