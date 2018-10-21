Серхио Рамос: "Игроки "Реала" поддерживают Лопетеги"

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что игроки мадридского клуба поддерживают главного тренера Хулена Лопетеги. Ранее сообщалось, что 52-летний специалист в ближайшее время может быть уволен из-за плохих результатов - "сливочные" не смогли победить в пяти последних матчах во всех турнирах.

- Решение об отставке тренера принимаем не мы, - цитирует Рамоса Football Espana. - Скажу лишь, что игроки поддерживают Лопетеги. Единственный способ справиться с неудачами - объединиться. Лопетеги - хороший мотиватор, мы должны в него верить, как он верит в нас. Нам необходимо единство.

После девяти туров "Реал" занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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