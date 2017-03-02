08:40 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Игроки "Реала" не говорят о судьях и не пишут ерунду в "Твиттере"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос после ничьей в матча 25-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (3:3) отметил, что не собирается обсуждать действия судьи. Арбитр Давид Фернандес Борбалан на 47-й минуте удалил нападающего Гарета Бэйла.

– Игроки "Реала" не говорят о судьях и не пишут ерунду в "Твиттере", – цитирует Рамоса Marca. – Мы должны критично подойти к себе, так как мы уже потеряли важные очки. Когда остаешься в меньшинстве, то тратишь вдвое больше сил. Однако наша команда сумела побороться.

 

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