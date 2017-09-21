Уличная атлетика при поддержке Datsun
02:38 | Футбол — Испания

Серхио Рамос: "Хреновое начало сезона"


Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 5-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (0:1) отметил, что команда показала не лучший футбол, но отдала все силы на поле. Мадридцы третью игру подряд не могут выиграть на "Сантьяго Бернабеу".

- Это был не лучший вечер, - приводит Marca слова Рамоса. - Мы пказали не лучший футбол, но отдали на поле все силы и отправляемся по домам с чистой совестью. Не понимаю, почему нам так трудно забивать на "Сантьяго Бернабеу". Создавали моменты, но никак не могли их реализовать.

Хреновое начало сезона. Обычно с такими соперниками на своем поле у нас другие результаты. о сейчас надо двигаться дальше и думать о следующих матчах. Судьи? Чем больше мы о них говорит, тем хуже. Постараемся избегать этой темы. Если бы мы забили три мяча, то вопросов об этом не возникало бы.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий