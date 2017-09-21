Серхио Рамос: "Хреновое начало сезона"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 5-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (0:1) отметил, что команда показала не лучший футбол, но отдала все силы на поле. Мадридцы третью игру подряд не могут выиграть на "Сантьяго Бернабеу".

- Это был не лучший вечер, - приводит Marca слова Рамоса. - Мы пказали не лучший футбол, но отдали на поле все силы и отправляемся по домам с чистой совестью. Не понимаю, почему нам так трудно забивать на "Сантьяго Бернабеу". Создавали моменты, но никак не могли их реализовать.

Хреновое начало сезона. Обычно с такими соперниками на своем поле у нас другие результаты. о сейчас надо двигаться дальше и думать о следующих матчах. Судьи? Чем больше мы о них говорит, тем хуже. Постараемся избегать этой темы. Если бы мы забили три мяча, то вопросов об этом не возникало бы.