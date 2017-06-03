Серхио Рамос: "Хорошо, если бы у Наваса в матче с "Ювентусом" было немного работы"

Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" высоко оценил игру вратаря Кейлора Наваса. Испанец выразил надежду на то, что у голкипера будет мало работы во встрече с туринцами.

- Навас улучшил свою игру в "Реале". Он прошел через сложности, которые помогли его росту, - приводит Marca слова Рамоса. - Было бы хорошо, если бы в матче против "Ювентуса" у него было немного работы. Он является одним из определяющих футболистов. Мне бы хотелось, чтобы он играл за нас долгие годы.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.