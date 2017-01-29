Серхио Рамос: "Единение с болельщиками делает "Реал" сильнее"

Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" обратился к болельщикам мадридского клуба с просьбой о поддержке команды. По словам капитана "сливочных", единение игроков с фанатами помогает "Реалу" становиться сильнее.

– Прежде всего, мы хотим, чтобы болельщики поддержали нас и помогли сделать команду сильнее, – приводит Marca слова Рамоса. – Убежден, что вместе мы можем выиграть чемпионат Испании.

Сегодня будет тяжелая игра против крепкого соперника, который в этом сезоне показывает очень хороший футбол и заслуженно занимает место в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании.

Начало встречи между "Реалом" и "Реал Сосьедад" – в 22.45 по московскому времени.