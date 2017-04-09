Серхио Рамос: "Двери "Реала" всегда открыты для таких игроков, как Гризманн"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1) отметил, что был бы не против перехода в команду нападающего "матрасников" Антуана Гризманна. Ранее в СМИ появилась информация о том, что француз перейдет в "Реал" летом 2018 года.

– История показывает, что покупки больших футболистов создают невероятный ажиотаж, – цитирует Marca Рамоса. – Гризманн – прекрасный игрок, проявляющий себя уже несколько лет кряду. Двери "Реала" всегда открыты для таких футболистов.