Серхио Рамос: "Чемпионского коридора для "Барселоны" не будет. Точка"

Капитан "Реала" Серхио Рамос подчеркнул, что поддерживает решение главного тренера команды Зинедина Зидана не устраивать чемпионский коридор для "Барселоны". Команды сойдутся в очной встрече в рамках 36-го тура ла лиги в воскресенье, 6 мая, на "Камп Ноу".

– То, что говорит Зидан, для каждого игрока "Реала" подобно закону, – приводит Marca слова Рамоса. – Вокруг этого празднования чемпионства каталонцев создают слишком много шума. У "Барселоны" есть титул, которого она желала. Чемпионского коридора не будет и точка.

Отметим, что Зидан решил не чествовать каталонцев, поскольку, по его словам, они первыми нарушили традицию, когда не устроили чемпионский коридор в декабре после победы "Реала" на клубном чемпионате мира.

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