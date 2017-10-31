Серхио Рамос: "Больше волнует отсутствие текста в гимне Испании, чем обстановка в Каталонии"

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассчитывает, что "Барселона" продолжит выступать в чемпионате Испании. Капитан мадридцев верит, что сине-гранатовые могут растерять восьмиочковое преимущество в турнирной таблице ла лиги.

– Могу ли представить чемпионат без "Барселону"? Это сложный вопрос, – цитирует Sport.es Рамоса. – Мно тяжело поверить, что большинство каталонцев хочет независимости.

Я хотел бы, чтобы "Барселона" осталась в ла лиге. В прошлое воскресенье я, как никогда прежде, чувствовал себя испанцем ("Реал" на выезде проиграл каталонской "Жироне" со счетом 1:2. – Прим. "СЭ"). Как гражданина Испании, меня больше беспокоит отстуствие текста в нашем гимне, а не обстановка в Каталонии. Мне хочется, чтобы в нем появились слова, потому что чувствую – игроки других сборных заряжаются, исполняя свои гимны.

Отставание от "Барселоны" в 8 очков? Если она растеряет преимущество, это будет не первый раз, когда такое произойдет.

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