Серхио Рамос: "Болельщики "Реала" освистывали Бензема и Бэйла? Иногда это даже полезно"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил, что болельщики команды всегда будут освистывать своих футболистов. Во время матча 2-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2) поклонники мадридцев освистали нападающих Гарета Бэйла и Карима Бензема.

– На "Бернабеу" всегда освистывали своих футболистов, и этого не изменить, – цитирует Marca Рамоса. – Таким образом, болельщики заставляют игроков почувствовать, что дела складываются не лучшим образом. Конечно, это неприятно, но необходимо научиться с этим жить. Иногда критика даже полезна.