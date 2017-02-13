Серхио Рамос: "500 матчей за "Реал"? Надеюсь, что их будет намного больше"

Президент "Реала" Флорентино Перес вручил капитану команды Серхио Рамосу футболку с номером 500 в честь юбилейного матча защитника в "Королевском клубе". Встреча 22-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (3:1) стала для 30-летнего игрока 500-й в составе мадридцев. На торжественной церемонии также присутствовал брат и агент футболиста – Рене Рамос.

– Это очень важная цифра, поскольку 500 матчей в составе "Реала" доводится провести далеко не каждому футболисту, – цитирует клубная пресс-служба Рамоса. – Это исполнение мечты и честь для меня. Очень приятно, что юбилейный матч я провел с капитанской повязкой. Ощущение, будто я только вчера перешел в "Реал" из "Севильи" совсем мальчишкой, но время летит очень быстро, поэтому я надеюсь, что приму участие еще во многих играх.