Серхио Бускетс: "В мире много классных футболистов, но Месси – лучший"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (2:1) выразил восхищение игрой лидера команды Лионеля Месси. Аргентинец забил гол, который стал для него 500-м в составе каталонцев.

– Месси – лучший футболист в мире, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Бускетса. – Он делает результат. Есть много очень классных футболистов, но он – лучший. Что касается матча, то во втором тайме нам пришлось адаптироваться. Впереди еще очень много встреч с сильными командами. "Барса" должна продолжать в том же духе.