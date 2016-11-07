06:55 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Бускетс: "В мире много классных футболистов, но Месси – лучший"

0
0
0

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (2:1) выразил восхищение игрой лидера команды Лионеля Месси. Аргентинец забил гол, который стал для него 500-м в составе каталонцев.

– Месси – лучший футболист в мире, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Бускетса. – Он делает результат. Есть много очень классных футболистов, но он – лучший. Что касается матча, то во втором тайме нам пришлось адаптироваться. Впереди еще очень много встреч с сильными командами. "Барса" должна продолжать в том же духе.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ