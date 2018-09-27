Серхио Бускетс: "Сегодня у "Барселоны" нет оправданий"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 6-го тура чемпионата Испании от "Леганеса" (1:2). По словам испанского футболиста, каталонцам нет оправдания.

- Сегодня у нас нет оправданий, потому что мы играли 11 на 11 игроков, - приводит Marca слова Бускетса. - Мы должны были показать уверенную игру, но упустили свои шансы. Это дорого нам обошлось. Меня беспокоят голы, которые мы пропустили. Ошибка Жерара Пике? Мы -команда, побеждаем и проигрываем вместе. У нас было 11 игроков, и все вместе мы потерпели поражение. Мы должны оценить это поражение как команда.

В прошлом туре "Барселона" также потеряла очки, сыграв вничью с "Жироной" - 2:2.

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