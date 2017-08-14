Серхио Бускетс: "Поражение не оставляет шансов "Барселоне" на победу в Суперкубке"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после первого матча за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3) отметил, что команде будет сложно отыграться в ответном поединке, который состоится 17 августа. Также игрок отказался отвечать на вопросы о работе арбитра этой встречи.

- Поражение дома со счетом 1:3 - это тяжелая ситуация, - приводит Marca слова Бускетса. - Будем пытаться отыграться. Но сейчас итоговая победа стала практически невозможной. Не могу оценить работу арбитра. У нас нет таких возможностей. Не могу смотреть повторы с разных точек.