20:53 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Бускетс: "Отсутствие Месси и Суареса не оправдание для "Барселоны"

0
0
0

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после игры 12-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:0) посетовал на плохую реализацию моментов. Испанец подчеркнул, что отсутствие нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса всегда является проблемой для команды.

– У нас было около тысячи моментов, – цитирует AS Бускетса. – Нам не хватило удачи. Мы понимали, что соперник сосредоточится на оборонительных действиях, но взломать их не смогли. Месси и Суарес – ключевые игроки для нашей команды, когда их нет – это всегда потеря, но мы не можем этим оправдываться.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ