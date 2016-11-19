Серхио Бускетс: "Отсутствие Месси и Суареса не оправдание для "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после игры 12-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:0) посетовал на плохую реализацию моментов. Испанец подчеркнул, что отсутствие нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса всегда является проблемой для команды.

– У нас было около тысячи моментов, – цитирует AS Бускетса. – Нам не хватило удачи. Мы понимали, что соперник сосредоточится на оборонительных действиях, но взломать их не смогли. Месси и Суарес – ключевые игроки для нашей команды, когда их нет – это всегда потеря, но мы не можем этим оправдываться.