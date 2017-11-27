Серхио Бускетс - о незасчитанном голе Месси: "Чемпионат Испании заслуживает лучших технологий"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 13-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:1) заявил, что арбитры ошибочно не засчитали гол Лионеля Месси​ в первом тайме. По его мнению, в Испании давно пора использовать современные технологии в футболе.

- Есть много ситуаций, в которых видеоповторы не решат проблему, - цитирует L'Equipe Бускетса. - Однако, я думаю, они могут помочь в таких ситуациях, как с незасчитанным мячом Лео. Это эволюция, в которой мы все нуждаемся. И не только из-за сегодняшнего момента. У ла лиги есть лучшие игроки в мире, это лучшая лига в мире, и она заслуживает лучших технологий. Мяч пересек линию, но ни судья, ни его помощник не увидели этого.

Скандал в Испании. Судьи не увидели гол "Барсы"