Серхио Бускетс - о матче без зрителей: "Это было странно, мне не понравилось"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0) отметил, что играть без зрителей было очень странно. Он также добавил, что все игроки остались довольны результатом встречи.

- Играть в такой обстановке было очень странно. Сегодняшние события повлияли на матч, - приводит El Chiringuito TV слова Бускетса. - Очень странно, мне не понравилось. Если говорить о результате, то мы очень рады, что вновь победили.

Напомним, что проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" без зрителей из-за референдума. LIVE!