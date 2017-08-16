Серхио Бускетс: "Не понимаю недовольства "Реала" по дисквалификации Криштиану Роналду"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс подчеркнул, что не собирается комментировать недовольство "Реала" дисквалификацией на пять матчей нападающего Криштиану Роналду. В первой игре за Суперкубок Испании между командами португалец толкнул арбитра, после того как тот показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

– Понимаю ли я недовольство "Реала" по дисквалификации Криштиану Роналду? Нет. Но это их мнение, и я не собираюсь вмешиваться. Слабее ли мы мадридцев? Вам судить. Вы можете сравнить титулы, которые мы завоевывали за последние годы. Можете взглянуть на результаты последних очных встреч. Речь идет о двух хороших командах, и здесь каждый может победить, потому что в составе "Барселоны" и "Реала" выступают прекрасные футболисты.

За что наказан Роналду? //

Роналду: выход на замену, гол и удаление //

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