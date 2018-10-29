Серхио Бускетс: "Это большое достижение: выиграть 5-1 без Месси"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после разгромной победы над "Реалом" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1) заявил, что выиграть с таким счетом без Лионеля Месси - великое достижение. Он также добавил, что каталонцам удалось выдержать давление мадридцев.

- Это большое достижение: выиграть 5-1 без Месси, - приводит пресс-служба клуба слова Бускетса. - Обычно, Лео помогает нам, когда у нас проблемы, но сегодня команда активизировалась. Мы знали, что если мы выдержим их давление, то у нас будут шансы и нам удастся забить.

"Барселона" набрала 21 очко и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Реал" с 14 баллами располагается на 9-й строчке.

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