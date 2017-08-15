Серхио Бускетс: "Будет сложно выиграть Суперкубок, но "Барселона" еще не сдалась"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после первого матча за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3) отметил, что у каталонцев остаются шансы на завоевание трофея. По его словам, сине-гранатовые раньше уже забивали мадридцам три гола на "Сантьяго Бернабеу". Ответная игра пройдёт в Мадриде 17 августа.

– Будет сложно выиграть трофей, но мы еще не сдались, – цитирует Бускетса sport.es. - Очень важно не пропустить. На "Бернабеу" тяжело забить три гола, однако мы делали это раньше. Постараемся контролировать игру, хотя это будет трудно.

От многих вещей зависит, кто лучше или хуже. Можно посмотреть на трофеи, а можно на матчи за последнее время. "Барселона" и "Реал" – две хорошие команды. В конкретной игре может произойти что угодно.