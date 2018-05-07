06:30 | Футбол — Испания

Серхио Бускетс: "Барселона" провела великолепный матч"

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Защитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 36-го тура чемпионта Испании против "Реала" (2:2) отметил, что команда в меньшинстве сыграла великолепно. В конце первой половины с поля был удален Серхи Роберто.

- Мы провели великолепный матч, играя вдесятером, - приводит Marca слова Бускеса. - Я не видел повторы спорных моментов, но думаю, что все могли бы пожаловаться на то или иное судейское решение.

Барселона - Реал

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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adamantane'

"Барселона в следующем году планирует побороться за кубок стэнли" :)))

12:48

Vasek

а чё соккер ещё существует?!

11:51

Werewolf

Ну собираются же лигу расширять. Почему не Барсой?

08:02

Newgene

ну-ка убрали ногомяч из хоккейного раздела!

08:02

Andrianno

Барселона в следующем году планирует побороться за кубок стэнли

07:46

Koppel

06:30 | ХОККЕЙ — НХЛ СЕРХИО БУСКЕТС: "БАРСЕЛОНА" ПРОВЕЛА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАТЧ" .... это зачем здесь?

07:36

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