Серхио Бускетс: "Барселона" провела великолепный матч"

Защитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 36-го тура чемпионта Испании против "Реала" (2:2) отметил, что команда в меньшинстве сыграла великолепно. В конце первой половины с поля был удален Серхи Роберто.

- Мы провели великолепный матч, играя вдесятером, - приводит Marca слова Бускеса. - Я не видел повторы спорных моментов, но думаю, что все могли бы пожаловаться на то или иное судейское решение.