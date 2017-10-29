Серхио Бускетс: "Барселона" показала, что умеет справляться с трудностями"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс отметил, что его команде непросто далась победа над "Атлетиком" (2:0) в матче чемпионата Испании. Несколько раз каталонцев выручал вратарь Марк-Андре тер Штеген.

– Он сыграл на отличном уровне, – цитирует AS Бускетса. – Эта победа стала во многом его заслугой, поскольку он позволил нам не пропустить, не дал сопернику сравнять счет. Игра получилась жесткой, особенно во втором тайме. В первой половине мы были сильнее и могли бы увеличить отрыв. Но после перерыва противник стал больше рисковать, а слабая реализация моментов с нашей стороны мотивировала "Атлетик". У него был шанс сравнять счет, но мы показали, что умеем справляться с трудностями.