Серхи Роберто продлил контракт с "Барселоной", отступные - 500 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто продлил контракт с каталонцами, информирует клубная пресс-служба. 26-летний испанец заключил соглашение до лета 2022 года, в нем прописана сумма отсутпных в размере 500 миллионов евро.

Серхи Роберто является воспитанником каталонского клуба. За "Барселону" он провел 177 матчей, в которых забил семь голов и сделал 23 результативные передачи.