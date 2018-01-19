13:25 | Футбол — Испания

Серхи Роберто продлил контракт с "Барселоной", отступные - 500 миллионов евро

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Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто продлил контракт с каталонцами, информирует клубная пресс-служба. 26-летний испанец заключил соглашение до лета 2022 года, в нем прописана сумма отсутпных в размере 500 миллионов евро.

Серхи Роберто является воспитанником каталонского клуба. За "Барселону" он провел 177 матчей, в которых забил семь голов и сделал 23 результативные передачи.

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