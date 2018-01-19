Серхи Роберто продлил контракт с "Барселоной", отступные - 500 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто продлил контракт с каталонцами, информирует клубная пресс-служба. 26-летний испанец заключил соглашение до лета 2022 года, в нем прописана сумма отсутпных в размере 500 миллионов евро.
Серхи Роберто является воспитанником каталонского клуба. За "Барселону" он провел 177 матчей, в которых забил семь голов и сделал 23 результативные передачи.
[BREAKING NEWS]@SergiRoberto10 renews his contract until 2022– FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 января 2018 г.
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🔵🔴 #SergiRoberto2022 pic.twitter.com/4S3RKMJrmX
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