Серхи Роберто поблагодарил Вальверде за доверие

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто посвятил победу команды в 1-м туре чемпионат Испании над "Бетисом" (2:0) жертвам терактов в Каталонии. Хавбек рассчитывает, что продолжит играть важную роль в действиях команды в предстоящем сезоне.

Ранее появлялась информация, что 25-летний полузащитник недоволен положением в команде и может покинуть "Барселону". На старте сезона-2017/18 главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде включал Роберто в стартовый состав в двух матчах из трех.

– Тренер поставил меня в стартовый состав на "Бернабеу" (в ответной игре за Суперкубок Испании "Барселона" проиграла "Реалу" – 0:2. – Прим. "СЭ"). Это придало мне уверенности, так что я забил в первом туре, – цитирует Football Espana Роберто. – Хочу продолжать играть важную роль в команде. Особенно после того, как во время предсезонной подготовки я не попадал в состав. Для меня важно попадать в основу в официальных матчах первой команды.

Я чувствую себя увереннее, когда играю на привычной позиции (в центре полузащиты. – Прим. "СЭ"), как это было в матче в Мадриде. Это более привычно для меня.

Победа над "Бетисом"? Мы бы хотели посвятить ее жертвам терактов в Каталонии.