Серхи Роберто недоволен положением в "Барселоне" и может уйти из клуба

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто планирует покинуть испанский клуб, утверждает sport.es. По информации источника, хавбек недоволен отстутствием постоянной игровой практики при новом главном тренере Эрнесто Вальверде.

Отмечается, что на решение Роберто могло повлиять подписание контракта с бразильским полузащитником Паулинью.

Ранее появлялась информация, что полузащитник может продолжить карьеру в "Челси". В его услугах заинтересован главный тренер лондонцев Антонио Конте. Также в СМИ сообщалось, что интерес к Роберто проявляли "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Хавбек выступает за "Барселону" с сезона-2010/11. В составе каталонцев он провел 154 матча во всех турнирах, забив 6 голов. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.