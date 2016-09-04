Серхи Роберто: "Мне все больше нравится играть на позиции правого защитника"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто заявил, что ему все больше нравится играть на позиции правого защитника. После ухода Дани Алвеса в "Ювентус" главный тренер каталонцев Луис Энрике неожиданно стал использовать на правом фланге обороны Роберто.

– Во всех матчах я выступаю на позиции правого защитника и делаю все от себя зависящее, – цитирует AS Роберто. – Самое главное для меня – иметь игровую практику. Я получаю все больше удовольствия от игры на позиции правого латераля. Теперь мне необходимо хорошо зарекомендовать себя и в сборной Испании.