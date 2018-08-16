Сергей Ребров: "На данный момент больше других заслужили "Золотой мяч" Модрич и Гризманн"

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо", экс-футболист "Рубина" Сергей Ребров назвал игроков, которые, по его мнению, заслуживают получить "Золотой мяч" по итогам года. Это Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии) и Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции).

— Можете ли вы назвать основных, на ваш взгляд, претендентов на "Золотой мяч"?

- Я считаю, что футболист, претендующий на такой трофей, должен удачно играть во всех турнирах, где выступают его клуб и сборная. Да, мы уже привыкли к тому, что за футбольный Оскар соревнуются только Криштиану Роналду и Месси, они – топовые мастера, но в этом году есть те, кто пока что выглядит ярче и полезнее, - цитирует специалиста "Команда №1". - Пока я вижу двух таких игроков – Модрича и Гризманна. В год чемпионата мира нужно оценивать вклад в успех своей сборной, но есть еще вторая половина сезона, которая расставит все точки над "i".