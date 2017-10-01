Семья из Австралии приехала в Барселону, чтобы увидеть игру Неймара

Известный журналист Энди Миттен, пишущий для ведущих мировых спортивных изданий, у стадиона "Камп Ноу" во время матча между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" (3:0) встретил семью из Австралии. В своем Твиттере он рассказал любопытную историю визита этой семьи в Барселону.

Оказывается, они давно поддерживают каталонцев и долго собирались поехать на игру "Барселоны". Они за три месяца запланировали поездку, купили билеты, чтобы посмотреть на Неймара, который за это время перешел в "ПСЖ". Да и саму игру с "Лас-Пальмасом" австралийцы не смогли увидеть, поскольку матч прошел без зрителей из-за проводимого 1 октября референдума в Каталонии.