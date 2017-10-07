Семейное фото беременной подруги Криштиану Роналду с детьми

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился фотографией на своей странице в Инстаграме. На ней запечлена подруга футболиста Джорджина Родригес, которая держит на руках близнецов. Рядом с ней сидит старший сын Роналду.

"Картинка дня", – написал Роналду.

Ранее сообщалось о том, что у пары в ноябре родится дочка. 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом, после того как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь футболиста.