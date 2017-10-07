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11:19 | Футбол — Испания

Семейное фото беременной подруги Криштиану Роналду с детьми


Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился фотографией на своей странице в Инстаграме. На ней запечлена подруга футболиста Джорджина Родригес, которая держит на руках близнецов. Рядом с ней сидит старший сын Роналду.

"Картинка дня", – написал Роналду.

Ранее сообщалось о том, что у пары в ноябре родится дочка. 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом, после того как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь футболиста.

 

Picture of the day ❤❤❤❤❤

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Окт 6 2017 в 8:58 PDT

 

 
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