Семеду рассказал о драке с Неймаром на тренировке "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду признался, что был шокирован решением Неймара покинуть испанский клуб ради трансфера в "ПСЖ". Вместе с тем, 24-летний португалец сказал, что большая часть команды была готова к этому.

Напомним, Семеду перешел в "Барселону" летом 2017 года. На одной из первых тренировок у него произошла стычка с Неймаром.

– На тренировках это нормально, – цитирует Sport.es Семеду. – Меня это не задело, потому что команда и друзья поддержали меня. Но все же повлияло – ведь я только приехал, а один из самых важных игроков в команде устроил со мной драку.

Это раздражало меня, но я понимал, что для него это был непростой период. Он хотел уйти. Но я не мог представить, что Неймар уйдет, хотя остальные в раздевалке ждали этого. Я не мог представить, что он променяет "Барселону" на "ПСЖ". Это шокировало меня, как и большинство фанатов. Он был очень важен для команды, его любили.