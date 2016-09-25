"Сельта" вырвала победу у "Эспаньола", забив два мяча в добавленное время

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Сельта" одержала победу над "Эспаньолом" - 2:0. Оба мяча подопечные Эдуардо Бериссо забили в добавленное время.
Чемпионат Испании
Ла лига
6-й тур
"Эспаньол" - "Сельта" - 0:2 (0:0)
Голы: Росси, 90+1 (0:1). Систо, 90+3 (0:2).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Дуарте, Рока (Перес, 46), Рейес (Хурадо, 68), Диоп, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Леу Баптистан (Кайседо, 50), Морено.
"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Гомес (Мальо, 82), Васс, Диас (Эрнандес, 75), Радоя, Систо, Аспас, Бонгонда (Росси, 70).
Предупреждения: Ронкалья, 30. Рока, 43. Аспас, 75. Эрнандес, 86. Дуарте, 87.
Судья: Ундиано Мальенко (Испания).
25 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium(Power8 Stadium)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017