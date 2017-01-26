"Сельта" выбила "Реал" из Кубка Испании

"Сельта" сыграла вничью с "Реалом" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 2:2 на своем поле. В составе хозяев голом отметился Даниэль Васс, еще один мяч отправил в свои ворота защитник мадридцев Данилу. У "Реала" голы забили Криштиану Роналду и Лукас Васкес.

Этот результат позволил "Сельте" одержать победу по сумме двух встреч и выйти в полуфинал турнира.

Кубок Испании

1/4 финала

Ответный матч

"Сельта" – "Реал" – 2:2 (1:0)

Голы: Данилу, 44 – в свои ворота (1:0). Криштиану Роналду, 62 (1:1). Васс, 85 (2:1). Васкес, 90 (2:2).

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Гомес, 88), М.Диас, Радоя, Аспас (Фонтас, 90+3), Гвидетти (Хосабед Санчес, 84), Бонгонда.

"Реал": Касилья, Серхио Рамос, Данилу, Начо, Кроос, Иско (Мората, 80), Ковачич, Каземиру (М.Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Криштиану Роналду, Бензема.

Предупреждения: Мальо, 35. Васс, 54. Хонни, 72. Данилу, 75.

Судья: Санчес Мартинес.

Виго. Стадион "Balaidos".

Первый матч – 2:1.