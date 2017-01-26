"Сельта" выбила "Реал" из Кубка Испании

"Сельта" сыграла вничью с "Реалом" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 2:2 на своем поле. В составе хозяев голом отметился Даниэль Васс, еще один мяч отправил в свои ворота защитник мадридцев Данилу. У "Реала" голы забили Криштиану Роналду и Лукас Васкес.
Этот результат позволил "Сельте" одержать победу по сумме двух встреч и выйти в полуфинал турнира.
Кубок Испании
1/4 финала
Ответный матч
"Сельта" – "Реал" – 2:2 (1:0)
Голы: Данилу, 44 – в свои ворота (1:0). Криштиану Роналду, 62 (1:1). Васс, 85 (2:1). Васкес, 90 (2:2).
"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Гомес, 88), М.Диас, Радоя, Аспас (Фонтас, 90+3), Гвидетти (Хосабед Санчес, 84), Бонгонда.
"Реал": Касилья, Серхио Рамос, Данилу, Начо, Кроос, Иско (Мората, 80), Ковачич, Каземиру (М.Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Криштиану Роналду, Бензема.
Предупреждения: Мальо, 35. Васс, 54. Хонни, 72. Данилу, 75.
Судья: Санчес Мартинес.
Виго. Стадион "Balaidos".
Первый матч – 2:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/
алонсо хаби
ой барсод.оче.ы проснулись ))) команда с 5ью всего лишь основными игроками пыталась что то сделать , это стоит уважения, когда в Барсе нет Месси так команда проигрывает каждый второй матч ... так что забейтесь,посмотрим что вы без него будете делать когда контракт не продлит ... думаете на 30летнем суарезе или распиаренная обезьянка вас спасет?(Неймар)
17:20 26 января
СергейИванов
Сливочные слили кубок...
09:15 26 января
Flamenco
поздравляю реал с победой)))
09:09 26 января
ЮКИ
позор богатому Гею!
08:39 26 января
pustot+
Выбить Майонезных из Кубка - бесценно!
06:38 26 января
Алый Дракон
Довыпендривались...
01:54 26 января
эстонский армеец
Очень приятная новость - "Реалу" "под зад" дали!!!
01:21 26 января