19:45 | Футбол — Испания

"Сельта" против "Валенсии" Черышева! Видеотрансляция матча в 22.45

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В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу в понедельник, 19 января, "Сельта" принимает "Валенсию".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Сельта" – "Валенсия" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

Сельта - Валенсия

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