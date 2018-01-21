"Сельта" в гостях победила "Реал Сосьедад"

"Сельта" обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Испании. Голами в составе гостей отличились Яго Аспас и Макси Гомес. Единственный гол в составе хозяев забил Виллиан Жозе, который также не реализовал пенальти.

"Сельта" занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. "Реал Сосьедад" идет 15-м с 23-мя баллами.

Чемпионат Испании

20-й тур

"Реал Сосьедад" – "Сельта" – 1:2 (1:1)

Голы: Виллиан Жозе, 10 (1:0). Аспас, 20 – с пенальти (1:1). М.Гомес, 75 (1:2).

Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе (Реал Сосьедад), 25 (штанга).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Одриосола, Родригес, Прието (Агиррече, 82), Каналес (Оярсабаль, 60), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 69), Виллиан Жозе.

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Лоботка, Хосабед Санчес (Радойя, 67), Систо (Мендес, 78), Аспас, М.Гомес (Кабраль, 88).

Предупреждения: Хосабед Санчес, 16. Лоботка, 24. Субельдия, 56.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

21 января. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".