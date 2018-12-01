"Сельта" – "Уэска": видеотрансляция матча в 15.00

В матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 1 декабря, "Сельта" принимает "Уэску".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионат Испании. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Сельта" – "Уэска" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей