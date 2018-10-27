"Сельта" разгромила "Эйбар", Аспас сделал хет-трик

"Сельта" обыграла "Эйбар" (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании. В составе победителей хет-трик сделал Яго Аспас.

В параллельном матче "Леванте" обыграл "Леганес" (2:0).

Чемпионат Испании

Ла лига

10-й тур

"Леванте" - "Леганес" - 2:0 (1:0)

Голы: Рохер, 14 (1:0). Рочина, 90 (2:0).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Кабако (Чема, 30), Постиго, Пьер, Рочина, Кампанья, Барди, Рохер (Боатенг, 64), Хасон (Педро Лопес, 88), Моралес.

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Ролан, 69), Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин (Эль-Жар, 76), Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Каррильо, Мерино (Эн-Несири, 61).

Предупреждения: Сиовас, 53. Кампанья, 61. Омеруо, 70. Пьер, 83.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

27 октября. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".

"Сельта" - "Эйбар" - 4:0 (2:0)

Голы: Аспас, 5 (1:0). Аспас, 36 (2:0). Мендес, 56 (3:0). Аспас, 82 (4:0).

"Сельта": С.Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хункa, Лоботка, Буфаль (Систо, 81), Мендес, Бельтран, Аспас (Эккерт, 85), Эмре Мор (Окай Йокушлу, 74).

"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель (Кукурелья, 68), Бигас (С.Альварес, 68), Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 57), Де Бласис.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

27 октября. Виго. Стадион "Балаидос".

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